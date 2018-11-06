Ярмоленко: Готуюся до тренерської роботи

Гравець Вест Гему, Андрій Ярмоленко заявив, що має наміри стати тренером після завершення футбольної кар'єри.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

"Не знаю, як воно буде в майбутньому. Можу сказати, що веду свої записи, занотовую ті тренування, які мені подобаються. Це стосується всіх наставників, з якими я працював. Переглядаю ролики на YouTube. Я готуюся до тренерської роботи, хочу спробувати себе в цьому".