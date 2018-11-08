П'ятов - найгіршний у матчі Ман Сіті - Шахтар

Whoscored оцінив дії футболістів в матчі Манчестер Сіті - Шахтар.

Кращим в матчі визнаний півзахисника містян Ріяд Махрез, який забив гол, а також оформив асист. Його оцінка - 9.8.

Друга оцінка в складі Ман Сіті у Габріеля Жезуса, який оформив хет-трик - 9.4. Третя - у Рахіма Стерлінга - 9.1.

Дії Олександра Зінченка, який в цьому матчі оформив асист, оцінили в 8.2. За 90 хвилин на полі він завдав 1 удар по воротах Пятова, віддав 93 передачі, з яких 88 були точними.

У складі Шахтаря найвищий бал отримав Жуніор Мораес - 6.0. Така ж оцінка у Кайоде, який вийшов на заміну. В 5.9 оцінили дії Тайсона і Нема. Ярослав Ракицький і Майкон отримали оцінку 5.8.

Найнижча оцінка в матчі - у Андрія Пятова. Воротареві Шахтаря поставили 4.6 бала.

Нагадаємо, Шахтар ганебно поступився Лізі чемпіонів.

Всі результати матчів другого ігрового дня.

Джерело - sport.ua.