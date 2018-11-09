УЄФА відкрив справу проти Спартака

Мій профіль

Світоліна - найкраща тенісистка місяця за версією WTA. ВІДЕО

Вчора 20:49 701
Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018
Вчора 20:41 839
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
Вчора 20:24 586
Усик легший за Белью: відбулася церемонія зважування боксерів
Вчора 16:03 1522
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
Вчора 15:08 660
5 причин, чому Усику слід остерігатися Белью
Вчора 12:32 1825 3
Динамо дало більше очок в рейтинг українського футболу, ніж Шахтар. ФОТО
Вчора 10:59 3160
Вогняні емоції матчу Ворскла — Карабах. ФОТОЗВІТ
Вчора 08:47 1232
Молодий захисник Динамо відзначився унікальним клубним досягненням. ВІДЕО
Вчора 07:40 4269
Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи
08.11.2018 23:58 833
Навколо спорту
Блоги
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 20:30 742
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 688 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 778 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1357
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1276
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1742 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1823
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1350
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1626
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3286
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1429
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 761
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1882
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 2004
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
04.11.2018 13:20 17043
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:05 Баскетбол Моменти з Ленем, Джеймсом і Вестбруком серед найкращих цього тижня в НБА. ВІДЕО 264
9 Листопада 2018
23:45 Футбол Ротань міг стати тренером збірної 325
23:35 Футбол Ярмоленко розповів кого б з українців взяв у Вест Гем. ВІДЕО 358
23:09 Футбол Визначився найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів. ФОТО 307
22:44 Бокс Гассієв: Усик фаворит, але Белью вигравав, коли на нього ніхто не ставив 259
22:27 Футбол УЄФА відкрив справу проти Спартака 307
22:14 Хокей Найталановитіший український хокеїст змінив громадянство 749
21:54 Футбол Є дебіли які приходять на стадіон помахатися - супержорстке інтерв'ю президента Інгульця. ВІДЕО 408
21:30 Баскетбол Данк Гранта серед найкращих моментів дня в НБА. ВІДЕО 195
21:10 Футбол Миколенко: Новий контракт не став сюрпризом 362
20:49 Теніс Світоліна - найкраща тенісистка місяця за версією WTA. ВІДЕО 701
20:41 Бокс Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018 839
20:32 Бокс Хей: Лівий хук Белью може все вирішити 821
20:24 Блог Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО 586
20:16 Футбол Динамо продовжило котракти зі своїми молодими талантами на п'ять років 570
19:56 Футбол Ротань розповів чому пішов з Динамо 1377
19:43 Футбол УЄФА назвав найкращого гравця 4 туру Ліги Європи 864
19:10 Футбол Поки тепленький: Динамо продовжило контракт із молодим захисником 1575
18:51 Бокс Промоутер Усика розповів чому боксер одягнув шарф Манчестер Сіті 543
18:30 Футбол Екс-тренер Карпат очолить Спартак 708
18:10 Навколо спорту Читай рідною: українські клуби відреагували на цікавий флешмоб Десни. ВІДЕО 448
17:50 Футбол Шахтар назвав найкращого гравця місяця. ВІДЕО 319
17:24 Бокс Бій Усик - Белью відвідають 2000 українців 359
17:06 Теніс Стаховський не зміг пробитися у півфінал турніру в Братиславі 265
16:51 Футбол Луческу назвав склад на матч з Україною. ФОТО 426

УЄФА відкрив справу проти Спартака

Вчора 22:27 307 0
УЄФА відкрив справу проти Спартака

Московський Спартак ризикує отримати серйозне покарання від УЄФА за дії своїх фанатів під час поєдинку 4 туру групового турніру Ліги Європи проти Рейнджерс.

Про це інформує офіційний сайт організації.

Російські фанати кидали на поле заборонені предмети (через що матч навіть був перерваний), один з яких впав у безпосередній близкості від гравця Рейнджерс. Крім того, вболівальники блокували проходи на сходах.

Також проти Спартака та Рейнджерс відкрито провадження за фактом початку поєдинку із запізненням. Справа буде розглянута Дисциплінарним комітетом УЄФА 13 грудня.

За інформацією російських ЗМІ, Спартак ризикує отримати покарання у вигляді штрафу, а також проведення мінімум одного домашнього матчу Ліги Європи без глядачів.

Раніше повідомлялося, що ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні.

Нагадаємо, Скрипника сватають у московський Спартак.

Джерело - uefa.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()