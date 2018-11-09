УЄФА відкрив справу проти Спартака

Московський Спартак ризикує отримати серйозне покарання від УЄФА за дії своїх фанатів під час поєдинку 4 туру групового турніру Ліги Європи проти Рейнджерс.

Про це інформує офіційний сайт організації.

Російські фанати кидали на поле заборонені предмети (через що матч навіть був перерваний), один з яких впав у безпосередній близкості від гравця Рейнджерс. Крім того, вболівальники блокували проходи на сходах.

Також проти Спартака та Рейнджерс відкрито провадження за фактом початку поєдинку із запізненням. Справа буде розглянута Дисциплінарним комітетом УЄФА 13 грудня.

За інформацією російських ЗМІ, Спартак ризикує отримати покарання у вигляді штрафу, а також проведення мінімум одного домашнього матчу Ліги Європи без глядачів.

Раніше повідомлялося, що ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні.

Нагадаємо, Скрипника сватають у московський Спартак.

Джерело - uefa.