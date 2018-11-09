Поки тепленький: Динамо продовжило контракт із молодим захисником

Захисник Динамо Віталій Миколенко підписав новий контракт з київським клубом до 2023 року.

Про це повідомив офіційний сайт клубу

Столичний гранд повідомив про продовження контракту з Віталієм Миколенком на 5 років.

Захисник став одним з головних героїв матчу 4 туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна, подвоївши перевагу киян і в підсумку потрапив у команду тижня турніру.

Загалом у сезоні 2018/19 Віталій зіграв 9 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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Динамо в єврокубках - найкорисніший клуб Укарїни.

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.