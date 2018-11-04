Колишнього тренера Динамо освистали в Москві. ВІДЕО

Перед матчем чемпіонату Росії проти Урала фанати Спартака освистали екс-тренера київського Динамо та збірної України Рауля Ріанчо.

Про це повідомляє Sport-Express.

Крім того, вболівальники кричали: "Рауль Ріанчо – puta espanol", що з іспанської перекладається як: "Рауль Ріанчо – іспанська повія".

Нагадаємо, іспанський спеціаліст з 2014 по 2016 рік працював асистентом головного тренера у київському Динамо, а також з 2016 по 2018 рік перебував у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України.

Також ,Саленко розповів про конфлікт Ріанчо та Шевченка.

А Леоненко розкритикував Ріанчо.

Джерело - twitter/spartak.