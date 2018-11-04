Колишнього тренера Динамо освистали в Москві. ВІДЕО

Перед матчем чемпіонату Росії проти Урала фанати Спартака освистали екс-тренера київського Динамо та збірної України Рауля Ріанчо.
Про це повідомляє Sport-Express.
Крім того, вболівальники кричали: "Рауль Ріанчо – puta espanol", що з іспанської перекладається як: "Рауль Ріанчо – іспанська повія".
#СпартакУрал Рианчо освистали pic.twitter.com/gaqZ1a52rZ— СЭ Спартак (@spartak_se) 4 листопада 2018 р.
Нагадаємо, іспанський спеціаліст з 2014 по 2016 рік працював асистентом головного тренера у київському Динамо, а також з 2016 по 2018 рік перебував у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України.
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Джерело - twitter/spartak.