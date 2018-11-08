Хацкевич: Думаю глядачі отримали задоволення від гри

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Ренном у Лізі Європи.
Про це повідомляє офіційний сайд Динамо.
"Я бачив свою команду протягом 90 хвилин зустрічі. А коли рахунок 3:0, то, звісно, в певних моментах могла втрачатися концентрація. Жодної установки, бігти вперед або відходити назад, не було – футболісти діяли на полі по ситуації. Думаю, глядачі, які прийшли на стадіон, отримали задоволення і від гри, і від результату", - сказав Хацкевич.
Водночас, тренер Динамо відзначив, що його не задовольнила реалізація динамівцями моментів.
"Сьогодні мене не влаштувала реалізація тих моментів, які були створені", - підкреслив Хацкевич.
Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло французький Ренн з рахунком 3:1.
Водночас, у іншій зустрічі групи K казахстанська Астана виграла у чеського Яблонця - 2:1.
Джерело - Офіційний сайт Динамо.