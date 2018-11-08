Динамо розбило Ренн у Лізі Європи

У 4-му турі групового раунду Ліги Європи Динамо впевнено перемогло французький Ренн.

Команда Олександра Хацкевича відкрила рахунок на 14-й хвилині. Віктор Циганков подав кутовий, а Беньямін Вербич головою підрізав м’яч у ворота.

Другий гол кияни забили на 68-й хвилині після ще одного стандарту. Циганков виконав штрафний з правого флангу, а Віталій Миколенко зіграв на випередження та точно пробив головою.

До розгромного рахунок на 72-й хвилині довів Микола Шапаренко, який увірвався до штрафного майданчика з лівого флангу та закрутив м’яч під ліву стійку.

Ренн забив гол престижу на 90-й хвилині, зусиллями Теозона Сібачо.

Динамо перемогло Ренн 3:1, набрало 8 очок та вийшло на перше місце у групі K, випередивши Астану, завдяки кращій різниці м’ячів. У Ренна залишилося 3 очка, у Яблонця - 2 пункти.

Ліга Європи

4-й тур

Група K

8 листопада

Динамо - Ренн 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Вербич, 2:0 - 68 Миколенко, 3:0 - 72 Шапаренко, 3:1 - 90 Сібачо

Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сідклей, Буяльський, Че-Че (Сидорчук, 83), Вербич (Супряга, 90), Шапаренко (Дуелунд, 90), Циганков, Кендзьора.

Ренн: Коубек, Ньямсі (Желен, 74), Да Сільва, Бенсебайні, Зеффан, Бен-Арфа, Поа, Буріго, Леа Сілікі, Сарр (Сібачо, 71), Траоре (Ньянг, 46).

Попередження: Ньямсі, 29, Траоре, 32, Леа Сілікі, 55.

У іншому матчі 4-го туру в групі K казахстанська Астана перемогла на своєму полі чеський Яблонець.

Найкращим футболістом Динамо у жовтні було визнано Віктора Циганкова.

Джерело - Чемпіон.