Динамо розбило Ренн у Лізі Європи

У 4-му турі групового раунду Ліги Європи Динамо впевнено перемогло французький Ренн.
Команда Олександра Хацкевича відкрила рахунок на 14-й хвилині. Віктор Циганков подав кутовий, а Беньямін Вербич головою підрізав м’яч у ворота.
Другий гол кияни забили на 68-й хвилині після ще одного стандарту. Циганков виконав штрафний з правого флангу, а Віталій Миколенко зіграв на випередження та точно пробив головою.
До розгромного рахунок на 72-й хвилині довів Микола Шапаренко, який увірвався до штрафного майданчика з лівого флангу та закрутив м’яч під ліву стійку.
Ренн забив гол престижу на 90-й хвилині, зусиллями Теозона Сібачо.
Динамо перемогло Ренн 3:1, набрало 8 очок та вийшло на перше місце у групі K, випередивши Астану, завдяки кращій різниці м’ячів. У Ренна залишилося 3 очка, у Яблонця - 2 пункти.
Ліга Європи
4-й тур
Група K
8 листопада
Динамо - Ренн 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Вербич, 2:0 - 68 Миколенко, 3:0 - 72 Шапаренко, 3:1 - 90 Сібачо
Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сідклей, Буяльський, Че-Че (Сидорчук, 83), Вербич (Супряга, 90), Шапаренко (Дуелунд, 90), Циганков, Кендзьора.
Ренн: Коубек, Ньямсі (Желен, 74), Да Сільва, Бенсебайні, Зеффан, Бен-Арфа, Поа, Буріго, Леа Сілікі, Сарр (Сібачо, 71), Траоре (Ньянг, 46).
Попередження: Ньямсі, 29, Траоре, 32, Леа Сілікі, 55.
У іншому матчі 4-го туру в групі K казахстанська Астана перемогла на своєму полі чеський Яблонець.
Найкращим футболістом Динамо у жовтні було визнано Віктора Циганкова.
Джерело - Чемпіон.