Астана перемогла Яблонець та відірвалася від Динамо

У 4-му турі групового раунду Ліги Європи казахтсанська Астана перемогла вдома чеський Яблонець.

Рахунок у матчі суперників Динамо відкрив Педру Енріке на 18-й хвилині. Яблонець відігрався на 41-й хвилині, завдяки автоголу Бактієра Зайнутдінова.

Перемогу Астані на 88-й хвилині приніс Євген Постніков.

Астана виграла 2:1, набрала 8 очок та вийшла на чисте перше місце у групі K. Динамо з 5 пунктами друге. Третім йде Ренн, у якого 3 очка, у Яблонця залишилося 2 пункти.

Ліга Європи

4-й тур

Група K

8 листопада

Астана (Казахстан) - Яблонець (Чехія) 2:1

Голи: 1:0 - 18 Педру Енріке, 1:1 - 41 Зайнутдінов (авт.), 2:1 - 88 Плотніков.

У іншому матчі 4-го туру Динамо приймає Ренн, Чемпіон веде текстову трансляцію гри.

Динамо та Ренн назвали стартові склади на матч Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.