Динамо назвало найкращого футболіста місяця. ФОТО

Визначився найкращий футболіст Динамо за підсумками жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Переможцем щомісячного опитування серед вболівальників клубу став Віктор Циганков, за якого проголосувало 35 % вболівальників. Віктор випередив Шапаренка (13%) і Буяльского (10%), які опинились на другому і третьому місцях відповідно.

Нагадаємо, накращим гравцем київського Динамо у вересні визнаний також Віктор Циганков.

Раніше, Циганков потрапив до списку найталановитіших футболістів світу.

Джерело - fc dynamo.kiev.