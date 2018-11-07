Динамо назвало найкращого футболіста місяця. ФОТО

Мій профіль

Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем

Вчора 23:49 296 2
Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 6:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:40 6111 2
Карабах потренувався напередодні гри з Ворсклою. ФОТОЗВІТ
Вчора 21:26 240
Зінченко в стартовому складі Ман Сіті на матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів
Вчора 21:15 388
Про Усика покажуть документальний фільм. ВІДЕО
Вчора 14:23 549
Удар Світоліної може стати найкращим у жовтні. ВІДЕО
Вчора 11:33 1127 1
Світоліна може стати найкращою спортсменкою WTA у жовтні. ВІДЕО
Вчора 10:48 421 1
Црвена Звезда переграла Ліверпуль. Відеоогляд інших матчів Ліги чемпіонів
Вчора 09:51 833
Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз матчу ЛЧ
Вчора 07:59 1009
Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Шахтар: пряма трансляція 7.11.2018
Вчора 07:13 6035
Навколо спорту
Блоги
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:30 478
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:16 438 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 651 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1057
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1063
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1094 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1736
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1306
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1566
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3189
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1395
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 734
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1856
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 1974
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
04.11.2018 13:20 16871
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 12:51 879
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1971
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1926 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:07 2425
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 19:45 3627
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:13 Футбол Роналду забив дебютний гол за Ювентус у Лізі чемпіонів. ВІДЕО 275
7 Листопада 2018
23:55 Футбол Як не треба грати у футбол для чайників: Жезус встановлює кінцевий рахунок у матчі. ВІДЕО 359
23:49 Футбол Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем 296 2
23:47 Футбол Гол Мареза у ворота Шахтаря продовжує веселити манчестерську публіку. ВІДЕО 439
23:40 Футбол Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 6:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 6111 2
23:34 Футбол Жезус забиває другий пенальті у ворота Шахтаря. ВІДЕО 413
23:29 Футбол Франков: Шахтар опустили таким пенальті 974
23:13 Теніс Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Братиславі 187
23:09 Футбол Манчестер Сіті доводить рахунок у матчі з Шахтарем до розгромного. ВІДЕО 970
23:04 Футбол Шахтар після першого тайму програє Сіті 0:2. ВІДЕО 306
22:56 Футбол Динамо назвало найкращого футболіста місяця. ФОТО 388
22:39 Футбол Кашшаї призначив шалено абсурдний пенальті у ворота Шахтаря. ВІДЕО 932 1
22:10 Футбол Валенсія переграла Янг Бойз, а ЦСКА програв Ромі в Лізі чемпіонів 272
21:50 Футбол Сачко: Будемо намагатися грати в красивий футбол 246
21:26 Футбол Карабах потренувався напередодні гри з Ворсклою. ФОТОЗВІТ 240
21:15 Футбол Зінченко в стартовому складі Ман Сіті на матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів 388
21:10 Баскетбол Черкаські Мавпи без шансів поступилися в Кубку ФІБА 249 2
20:50 Футбол Буяльський: Гра проти Шахтаря сподобалася всім 303
20:30 Футбол ФІФА не допустить учасників Суперліги на чемпіонат світу 654
20:30 Блог Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО 478
20:10 Бокс Усик: Белью занадто багато розмовляє. ВІДЕО 755
19:57 Навколо спорту Жінка гравця Динамо похизувалася формами та розповіла про збільшення грудей. ФОТО 1958
19:50 Футбол Юнацька команда Шахтаря розгромно поступилася МанСіті 428
19:48 Навколо спорту Світоліна та Цуренко показали, що таке модний вирок. ФОТО 566
19:30 Футбол Колишній нападник Динамо може перейти в Спартак 3060

Динамо назвало найкращого футболіста місяця. ФОТО

Вчора 22:56 388 0
Динамо назвало найкращого футболіста місяця. ФОТО

Визначився найкращий футболіст Динамо за підсумками жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Переможцем щомісячного опитування серед вболівальників клубу став Віктор Циганков, за якого проголосувало 35 % вболівальників. Віктор випередив Шапаренка (13%) і Буяльского (10%), які опинились на другому і третьому місцях відповідно.

Нагадаємо, накращим гравцем київського Динамо у вересні визнаний також Віктор Циганков.

Раніше, Циганков потрапив до списку найталановитіших футболістів світу.

Джерело - fc dynamo.kiev.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()