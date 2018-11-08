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Зінченко у Манчестері підтримає Усика

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Зінченко у Манчестері підтримає Усика

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко влаштує у Манчестері акцію на підтримку Олександра Усика.

Про це повідомляє Трибуна. 

Зінченко проведе майстер-клас та автограф-сесію. Гравець Ман Сіті продемонструє навички жонглювання м'ячем, проведе селфі-сесію та поспілкується з усіма гостями заходу.

Також Зінченко з дітьми з української діаспори підготують малюнки і запишуть спільне відеозвернення на підтримку Олександра Усика, який 10 листопада проведе бій проти Тоні Белью в Манчестері.

Зустріч відбудеться 9 листопада о 18.00. 

Нагадаємо, Хосеп Гвардіола відзначив Зінченка за матч Ліги чемпіонів з Шахтарем

Олександр Зінченко відзначив, що приємно перемогти Шахтар з розгромним рахунком

Джерело - Трибуна.

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