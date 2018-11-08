Гвардіола відзначив Зінченка за матч проти Шахтаря

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола залишився задоволеним від гри свого підопічного Олександра Зінченка у матчі проти Шахтаря в рамках Ліги чемпіонів.
Про це розповів сам наставник містян.
"Олександр – дуже розумний гравець. Ми хочемо додатково переміщувати одного футболіста в середину, і з ним це простіше робити. Він чудово проявляє себе обороні, підкований тактично, тямущий.
Зінченко провів якісний матч", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, Зінченко прокоментував перемогу над Шахтарем.
Джерело - football24.ua.