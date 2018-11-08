Зінченко: Приємно так обіграти Шахтар

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко задоволений перемогою над Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам гравець містян.

"Завжди приємно обіграти свою колишню команду з таким рахунком.

Зіграти проти Шахтаря – моя мрія з тих пір, коли я пішов з цієї команди. Було непросто налаштуватися на гру, для мене вона була особлива. Після матчу я підтримав хлопців, тому що шанси ще є. Я бажаю їм успіхів",- сказав Зінченко.