Зінченко: Приємно так обіграти Шахтар

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко задоволений перемогою над Шахтарем у Лізі чемпіонів.
Про це розповів сам гравець містян.
"Завжди приємно обіграти свою колишню команду з таким рахунком.
Зіграти проти Шахтаря – моя мрія з тих пір, коли я пішов з цієї команди. Було непросто налаштуватися на гру, для мене вона була особлива. Після матчу я підтримав хлопців, тому що шанси ще є. Я бажаю їм успіхів",- сказав Зінченко.
Після перемоги над Шахтарем Сіті гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.
Всі результати матчів другого ігрового дня Ліги чемпіонів.
Джерело - football24.