Ворскла - Карабах: прогноз Циганика

Ведучий програми Про футбол Ігор Циганик вважає, що Ворскла заб'є в матчі з Карабахом.
Про це розповів сам журналіст.
"У мене склалося таке враження, що Ворскла в Баку "відскочила". З кожним матчем полтавці додають. Розумієте, команда Сачка вміє терпіти та витискати максимум з того, що може показувати.
Впевнений, що багато нагод не буде, але свій один м’яч Ворскла заб’є. Так само відзначиться Карабах. Ставлю на нічию, обидві команди заб’ють і точний рахунок – 1:1",-сказав Циганик.
Нагадаємо, Ворскла зіграє проти Карабаха сьогодні о 22:00.
Карабах потренувався напередодні гри проти Ворскли.
У 3-му турі групового раунду Ліги Європи Ворскла у гостях перемогла 1:0
Джерело - bookmaker-ratings.com.ua.