Ворскла - Карабах: прогноз Циганика

Ведучий програми Про футбол Ігор Циганик вважає, що Ворскла заб'є в матчі з Карабахом.

Про це розповів сам журналіст.

"У мене склалося таке враження, що Ворскла в Баку "відскочила". З кожним матчем полтавці додають. Розумієте, команда Сачка вміє терпіти та витискати максимум з того, що може показувати.



Впевнений, що багато нагод не буде, але свій один м’яч Ворскла заб’є. Так само відзначиться Карабах. Ставлю на нічию, обидві команди заб’ють і точний рахунок – 1:1",-сказав Циганик.