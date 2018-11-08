Ворскла - Карабах: де дивитися матч Ліги Європи

Свій домашній поєдинок проти азербайджанського Карабаху Ворскла зіграє сьогодні, 8-го листопада.

Матч покаже телеканал Футбол 2.

Також трансляцію здійсньватиме відеоресурс Oll.Tv. (Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Динамо - Ренн, матчу Ліги Європи можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше Шахтар ганебно поступився Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.

Всі результати матчів другого ігрового дня.

Джерело - Чемпіон.