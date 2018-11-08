Ворскла - Карабах: де дивитися матч Ліги Європи

Свій домашній поєдинок проти азербайджанського Карабаху Ворскла зіграє сьогодні, 8-го листопада.
Матч покаже телеканал Футбол 2.
Також трансляцію здійсньватиме відеоресурс Oll.Tv. (Увага! Трансляція платна)
Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Динамо - Ренн, матчу Ліги Європи можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.
Раніше Шахтар ганебно поступився Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.
Всі результати матчів другого ігрового дня.
Джерело - Чемпіон.