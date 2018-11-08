Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи

Свій домашній поєдинок проти французьго Ренна Динамо зіграє сьогодні, 8-го листопада.

Матч покаже телеканал Футбол 1.

Також трансляцію здійсньватиме відеоресурс Oll.Tv. (Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Динамо - Ренн, матчу Ліги Європи можна починаючи з 19:50, а стартовий свисток пролунає о 19:55.

Раніше Шахтар ганебно поступився Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.

Всі результати матчів другого ігрового дня.

Джерело - Чемпіон.