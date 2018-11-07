Ібрагімович не хоче грати в Європі

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович не збирається переходити до європейського клубу.
Про це сказав сам футболіст.
"Я належу Гелаксі та не збираюся нікуди виїжджати. Я відданий клубу і думаю тільки про нього. Я хочу, щоб ми боролися за трофеї. Я тут не у відпустці. Хочу, щоб ми були кращими в МЛС. Я маю на увазі команду, адже я і так найкращий", – сказав Златан.
Нагадаємо, Жозе Моурінью спростував чутки про повернення Ібрагімовича до Манчестер Юнайтед.
Водночас, у послугах Ібрагімовича виявив зацікавлення мадридський Реал.
Джерело - Чемпіон.