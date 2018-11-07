Де дивитися матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шахтар
У четвертому раунді групового етапу Ліги чемпіонів сьомого листопада відбудеться матч Манчестер Сіті — Шахтар.
Матч за участю гірників покажуть на телебаченні.
В Україні поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 2
Актуально: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію
Також трансляцію здійснюватиме відеоресурс OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)
Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами завершився розгромною поразкою гірників.
Також текстову трансляцію матчу можна переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.