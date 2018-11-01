Мілевський готовий повернутися в Динамо на коні

Агент екс-гравця київського Динамо Артема Мілевського Олександр Панков розповів, що його клієнт все ще чекає на пропозицію від біло-синіх.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

"Якби надійшла пропозиція від Динамо, Мілевський і на коні приїхав би з будь-якої точки земної кулі. І пішки прийшов би, і на санях, і на ковзанах", — сказав Панков.

Він би повернувся у Динамо, якби Ігор Суркіс дав йому шанс ©

Хотіли б бачити знову Мілевського у Києві?

Вогняне інтерв'ю Олександра Панкова 🔜 на FootballHub🔥 pic.twitter.com/c3Zs1mWMVf — FootballHub (@FootballHub_Ua) 31 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Мілевський нині виступає за Кішварду.

Нещодавно Артем підтримав Ярмоленка.

Джерело - FootballHUB.