Динамо здобуло нічию в другому раунді Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 зіграло внічию з однолітками з Андерлехту в рамках Юнацької ліги УЄФА.

Бельгійцям вдалося відкрити рахунок на 27-й хвилині матчу, завдяки голу з пенальті.

У другому таймі кияни активно атакували і це принесло свої плоди. На 70-й хвилині Мащенко зрівняв рахунок у матчі.

Юнацька ліга УЄФА

Плей-оф, 2 раунд, перший матч

6 листопада

Андерлехт U-19 - Динамо - 1:1

Голи: 1:0 - 27 Деваль(П) 1:1 - 70 Мащенко.

Нагадаємо, у першому турі Динамо здолало болгарське Септември.

Також, Шевченко зробить акцент на молодь.

Джерело - Чемпіон.