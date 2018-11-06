Динамо здобуло нічию в другому раунді Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 зіграло внічию з однолітками з Андерлехту в рамках Юнацької ліги УЄФА.
Бельгійцям вдалося відкрити рахунок на 27-й хвилині матчу, завдяки голу з пенальті.
У другому таймі кияни активно атакували і це принесло свої плоди. На 70-й хвилині Мащенко зрівняв рахунок у матчі.
Юнацька ліга УЄФА
Плей-оф, 2 раунд, перший матч
6 листопада
Андерлехт U-19 - Динамо - 1:1
Голи: 1:0 - 27 Деваль(П) 1:1 - 70 Мащенко.
Нагадаємо, у першому турі Динамо здолало болгарське Септември.
Також, Шевченко зробить акцент на молодь.
Джерело - Чемпіон.