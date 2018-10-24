Динамо перемогло в Юнацькій лізі УЄФА та вийшло в наступний етап

Динамо U-19 розгромило болгарське Септември у рамках Юнацької ліги УЄФА та вийшло в наступний етап турніру.
Перший матч у Києві завершився з рахунком 1:0 на користь київської команди.
У другому матчі кияни пропустили вже на 5-й хвилині, але в підсумку виграли 5:1.
Юнацька ліга УЄФА
Перший раунд
24 жовтня
Септември U-19 (Болгарія) - Динамо U-19 (Україна) 1:5 (перший матч 0:1)
Голи: Костадінов, 6 - Булеца, 26, Волошин, 38, 51, Цітаішвілі, 49 (пен), Попов, 88
Нагадаємо, Динамо вирушило у Францію на матч з Ренном, Хацкевич взяв лише одного нападника.
Також, новачок Динамо міг опинитися в Брюгге.
Джерело - Чемпіон.