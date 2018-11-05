Шевченко зробить акцент на молодь

Головний тренер збірної України розповів кого хоче бачити в збірній на матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

Про це він розповів у інтерв'ю програмі Профутбол.

"Викличемо низку нових гравців, хочу подивитися. Попереду дві гри, які дозволяють десь ризикувати. На нас не тисне результат. Ми їдемо в Словаччину, гратимемо проти хорошої команди. Туреччина — теж дуже хороша. Думаю, викликатимемо нових молодих футболістів, даватимемо їм шанс. Другого грудня знатимемо наших суперників. Будемо сіяними — це вже перевага", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко може викликати Шапаренка у збірну.

Натомість завдяки Миколі Шахтар пропустив ювілейний 1000-й гол в історії.

Джерело - Профутбол.