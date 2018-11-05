Шевченко зробить акцент на молодь

Мій профіль

Чотири українки закінчили тенісний сезон в ТОП-100

Сьогодні 09:36 768
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Сьогодні 13:11 223
Зваблива і неперевершена. Світоліна вразила образами у черговій фотосесії. ФОТО
Сьогодні 08:25 1679
Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко
Вчора 16:03 3144 1
Усик полетів у Британію на бій з Белью
Вчора 15:04 2593
Сестри Кіченок здійняли над собою трофей малого Підсумкового турніру. ФОТО
Вчора 14:53 1196
Оболонь приймає Миколаїв, Дніпро-1 — Рух: пряма онлайн-трансляція
Вчора 14:38 643
Динамо претендує на Маліновського
Вчора 10:45 3952 4
Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто
03.11.2018 22:30 975
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
03.11.2018 21:20 1828 2
Навколо спорту
Блоги
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 13:33 206
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 13:11 223
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 22:00 1088
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
Вчора 21:13 614
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 17:29 1705
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 17:00 1864
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
Вчора 13:20 6107
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 12:51 820
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1883
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1828 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:07 2315
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 19:45 3397
Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО
Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 18:04 1375
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 15:27 1383
Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО
Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 13:02 2654
Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО
Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 12:27 1008
Ракетка от Роджера Федерера - атакующая сила и виртуозность игры
Ракетка от Роджера Федерера - атакующая сила и виртуозность игры Андрій Твердохліб
03.11.2018 10:17 446
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду Валерій Ручка
02.11.2018 14:30 1760
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
01.11.2018 19:30 316
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
31.10.2018 12:18 2142
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:54 Баскетбол Найяскравіші моменти дня в НБА. ВІДЕО 58
13:39 Футбол ЗМІ: Шапаренка і Миколенка викличуть у збірну, Марлоса — ні 536
13:33 Блог Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО 206
13:23 Футбол Команда Ріанчо влаштувала невдалий дебют тренера в чемпіонаті Росії 459
13:11 Блог Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО 223
12:59 Бокс Усик прилетів у Британію на бій з Белью 797
12:52 Бокс Підозрюваний у скоєнні важкого злочину не є віце-президентом ФБУ 296
12:32 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 19758
12:31 Баскетбол НБА: відеоогляд матчів четвертого листопада 167
12:29 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 104871
12:17 Футбол Фонсека — найкращий тренер туру в УПЛ 197
12:02 Футбол Швед — найкращий гравець туру в УПЛ 308
11:56 Футбол Стала відомою позиція Динамо щодо розширення УПЛ 1120 1
11:38 Футбол Кендзьора: Стьопа, спасибі за червону 1256
11:19 Футбол Шевченко: Маліновський стає лідером 1392
10:56 Баскетбол НБА: Лейкерс виграв у Торонто, Бруклін розгромив Філадельфію. Інші результати дня 270
10:42 Футбол Грімм виступив проти розширення УПЛ до 16 команд 480
10:14 Футбол Мораес про Бойка і Буяльського: Вони повинні старатися задля результатів команди, а не займатися таким лайном 1784
10:01 Футбол Шевченко зробить акцент на молодь 689
09:50 Футбол Шахтар пропустив ювілейний гол у грі з Динамо. ВІДЕО 967
09:36 Теніс Чотири українки закінчили тенісний сезон в ТОП-100 768
09:09 ММА Мейвезер дебютує в ММА 1197
08:53 Футбол Президент ПФЛ: Інгулець почав будувати стадіон, Колос розпочне модернізацію арени 727
08:43 Футбол Луческу не хоче їхати в Україну: товариський матч на межі зриву 3000 1
08:34 Баскетбол Михайлюк повернувся на майданчик і заробив два очки 339

Шевченко зробить акцент на молодь

Сьогодні 10:01 689 0
Шевченко зробить акцент на молодь

Головний тренер збірної України розповів кого хоче бачити в збірній на матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

Про це він розповів у інтерв'ю програмі Профутбол.

"Викличемо низку нових гравців, хочу подивитися. Попереду дві гри, які дозволяють десь ризикувати. На нас не тисне результат. Ми їдемо в Словаччину, гратимемо проти хорошої команди. Туреччина — теж дуже хороша. Думаю, викликатимемо нових молодих футболістів, даватимемо їм шанс. Другого грудня знатимемо наших суперників. Будемо сіяними — це вже перевага", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко може викликати Шапаренка у збірну.

Натомість завдяки Миколі Шахтар пропустив ювілейний 1000-й гол в історії.

Джерело - Профутбол.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()