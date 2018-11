Мессі все ж пропустить матч з Інтером. ФОТО

Капітан Барселони, Ліоенль Мессі все ж пропустить матч проти Інтера через ушкодження.

Про це повідомляє Twitter каталонської команди.

Матч Інтер - Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

👥 Subs' bench: Cillessen, N. Semedo, Rafinha, Malcom, Vidal, Aleñá and Chumi

👥 Left out: Iñaki Peña, Denis Suárez, Munir and Messi (injured)

⚽ #InterBarça 🔵🔴 #ForçaBarçahttps://t.co/14ikeOhZAj