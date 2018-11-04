Мессі повернувся: аргентинець потрапив до заявки Барселони. ФОТО

Мій профіль

Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко

Сьогодні 16:03 2141 1
Усик полетів у Британію на бій з Белью
Сьогодні 15:04 1576
Сестри Кіченок здійняли над собою трофей малого Підсумкового турніру. ФОТО
Сьогодні 14:53 836
Оболонь приймає Миколаїв, Дніпро-1 — Рух: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 14:38 542
Динамо претендує на Маліновського
Сьогодні 10:45 3156 3
Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто
Вчора 22:30 900
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Вчора 21:20 1555 2
Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі
Вчора 19:10 1387
Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 18:55 14061
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Вчора 16:32 9246
Навколо спорту
Блоги
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 22:00 280
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
Сьогодні 21:13 293
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 17:29 1345
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 17:00 1471
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
Сьогодні 13:20 3086
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 12:51 762
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:45 1809
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
Вчора 21:20 1555 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 21:07 2256
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 19:45 3124
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду Валерій Ручка
02.11.2018 14:30 1745
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
01.11.2018 19:30 310
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
31.10.2018 12:18 2137
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 23:53 1880
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 18:02 769
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:46 Футбол Екс-гравець Динамо спровокував масову бійку на полі. ВІДЕО 153
22:30 Футбол Суперник Ворскли в Лізі Європи звільнив головного тренера 158
22:12 Гандбол Мотор знову програв у Лізі чемпіонів 172
22:00 Блог Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО 280
21:55 Футбол Зоря впевнено перемогла Чорноморець в заключному матчі 14-го туру УПЛ 216
21:31 Футбол Манчестер Сіті розгромом над Саутгемптоном потренувався перед Шахтарем. ВІДЕО 160
21:15 Футбол Бакалов: Довелося застосувати ненормативну лексику 257
21:13 Блог Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 293
20:50 Теніс Козлова розгромно програла фінал турніру в Торонто 378
20:45 Навколо спорту Шевченко продемонстрував навички в тенісі. ФОТО + ВІДЕО 225
20:35 Футбол Челсі впевнено переграв Крістал Пелес в 11-му турі АПЛ. ВІДЕО 210
20:10 Футбол Колишнього тренера Динамо освистали в Москві. ВІДЕО 1601
19:49 Футбол Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон перед поєдинком з Шахтарем 433
19:26 Футбол Ворскла переграла Львів у 14 -му турі УПЛ. ВІДЕО 626
19:10 Футбол Мессі повернувся: аргентинець потрапив до заявки Барселони. ФОТО 402
18:47 Футбол Чорноморець - Зоря: де дивитися заключний матч 14-го туру УПЛ 743
18:29 Теніс Джокович сенсаційно програв росіянину фінал Мастерсу 1089
18:21 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 19402
18:16 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 104456
18:14 Баскетбол Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі 298
18:00 Навколо спорту Гравець Евертона придбав одяг для свого змерзлого фаната. ФОТО 587
17:50 Бокс Усик програв звання найкращого боксера року 4944
17:30 Футбол До збірної викличуть ще одного гравця Динамо 969
17:29 Блог Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО 1345
17:13 Футбол Олександрія не втримала перемогу над Десною у 14 турі УПЛ. ВІДЕО 436

Мессі повернувся: аргентинець потрапив до заявки Барселони. ФОТО

Сьогодні 19:10 402 0
Мессі повернувся: аргентинець потрапив до заявки Барселони. ФОТО

Форвард Барселони Ліонель Мессі опинився в заявці на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліонель Мессі, який пропустив 2 тижні через перелом руки, у тому числі переможне Ель Класіко проти Реала (5:1), також включений у список і полетить з командою в Італію.

Матч Інтер – Барселона відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Мессі.

Джерело - twitter/FCBarcelona.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()