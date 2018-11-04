Мессі повернувся: аргентинець потрапив до заявки Барселони. ФОТО

Форвард Барселони Ліонель Мессі опинився в заявці на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Ліонель Мессі, який пропустив 2 тижні через перелом руки, у тому числі переможне Ель Класіко проти Реала (5:1), також включений у список і полетить з командою в Італію.
❗ La llista de convocats per a l'#InterBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 4 листопада 2018 р.
👑 Leo #Messi viatja a Milà sense l'alta mèdica
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/c6nG2wKdMt
Матч Інтер – Барселона відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Мессі.
Джерело - twitter/FCBarcelona.