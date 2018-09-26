Російський мільярдер продає Монако

Російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв планує продати Монако.
Про це повідомляє Le10Sport.
Зараз Риболовлєв має пропозиції про покупку клубу зі США та ОАЕ. Вартість клубу оцінюють приблизно у 500 млн євро.
Росіянин не збирається йти з футболу. Після продажу Монако він збирається купити клуб АПЛ.
Риболовлєв викупив контрольний пакет акцій Монако в грудні 2011 року, коли клуб виступав у другому дивізіоні.
Нагадаємо, Монако у матчі чемпіонату Франції проти Анжі не завдав жодного удару в площину воріт.
Раніше, Монако досягнув домовленості з Вест Бромвічем про перехід французького вінгера Насера Шадлі.
Джерело - Le10Sport.