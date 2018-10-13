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Офіційно: Анрі очолив Монако

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Офіційно: Анрі очолив Монако

Монако офіційно оголосило про призначення Анрі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

41-річний Тьєррі Анрі очолив французький Монако. Йому допомагатимуть тренер молодіжної команди лісабонської Бенфіки Жоау Карлуш Валадье Тральяу і тренер академії Арсеналу Патрік Кваме Ампаду.

Контракт новоспеченого наставника Монако розрахований на три роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анрі очолить клуб вже наступного тижня.

Варто зазначити, що Монако перебуває на дні турнірної таблиці.

Джерело - Монако.

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