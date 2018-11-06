Фонсека: Тайсон готовий грати, Марлос не вийде в старті

Головний тренер Шахтаря, Пауло Фонсека заявив, що лідери команди Тайсон та Марлос готові грати проти Манчестер Сіті, але різну кількість часу.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Марлос і Тайсон? Дві абсолютно різні ситуації. Тайсон готовий зіграти. Марлос - інша ситуація. Він тренувався лише два останні дні. Він не перебуває в своїх кращих кондиціях і не вийде в старті", - заявив Фонсека.

Також Фонсека зазначив, що, попри заміну в матчі з Динамо, захисник Ярослав Ракицький почне зустріч у стартовому складі.

Нагадаємо, Гвардіола вважає гру з Шахтарем найважливішою.

Також, Фонсеку визнали найкращим тренером туру УПЛ.

Раніше, Шахтар вирушив на гру з Манчестер Сіті. Фонсека взяв усіх найсильніших.

Джерело - xsport.ua.