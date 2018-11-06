Гвардіола: Найважливіша гра для нас наразі - проти Шахтаря

Головний тренер Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола заявив, що майбутня гра проти Шахтаря буде найважливішою для його команди в ЛЧ.

Про це повідомляє tsn.ua.

"Важливий кожен матч. Найважливіша гра для нас наразі - проти Шахтаря. Ми втратили очки в домашньому поєдинку з Ліоном, і тепер для нас кожен матч схожий на фінал. Потім у нас буде 3-4 дні, щоб підготуватися до дуелі з Манчестер Юнайтед", - заявив Гвардіола.