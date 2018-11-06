Шахтар вирушив на гру з Манчестер Сіті. Фонсека взяв усіх найсильніших

Шахтар вирушив до Англії на поєдинок 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Sportarena.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека взяв на матч 22 гравці, з яких у заявку на поєдинок потраплять лише 18.

Повністю список гравців Шахтаря виглядає наступним чином:

Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко

Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко

Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Відзначимо наявність у списку Марлоса, який пропустив 4 поєдинки через травму, а напередодні повернувся у загальну групу.

Поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар розпочнеться завтра, 7 листопада, о 22:00. Після 3 турів містяни набрали 6 очок, у донеччан 2 пункти. Перший поєдинок у Харкові завершився поразкою Шахтаря з рахунком 0:3.

Раніше, Динамо програло Шахтарю в українському класіко.

Джерело - sportarena.