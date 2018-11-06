Суперкубок Іспанії може відбутися за межами Європи

Матч за Суперкубок Іспанії в наступному році може знову відбутися за кордоном.

Про це повідомляє tsn.ua, з посиланням на Diario Sport.

У федерації футболу Іспанії є три пропозиції щодо місця проведення майбутнього поєдинку - з США, Китаю та Катару.

Компанія Relevent Sport пропонує п’ятирічний контракт на проведення подібних матчів у Штатах.

Нагадаємо, у 2018 році Суперкубок Іспанії був проведений у Марокко, а його володаркою стала каталонська Барселона, яка перемогла Севілью з рахунком 2:1.

Нагадаємо, в Іспанії незадоволені грою екс-зірки Дніпра.

Також, Лунін встановив рекорд Іспанського футболу.

Джерело - tsn.ua.