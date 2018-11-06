Зірковий бразилець з Динамо розповів про адаптацію в Україні

Півзахисник Динамо, Че Че розповів, як він звикає до українського футболу та країни загалом.

Про це повідомляє ua-football.com.

"Що стосується життя в Україні, то тут у мене все відмінно. Я і моя сім'я всім задоволені. Звичайно, місцевий футбол відрізняється від бразильського - він більш контактний, але я продовжую наполегливо працювати, щоб швидше адаптуватися і отримувати більше ігрового часу", - цитує Че Че Torcedores.