Буено та Че Че зіграли за Динамо U-21

Бразильські легіонери Динамо Вітор Буено та Че Че допомогли перемогти молодіжній команді киян.
Бразильці взяли участь у матчі першості України U-21 проти Олімпіка.
Буено відіграв весь матч, Че Че вийшов у стартовому складі та був замінений на 53-й хвилині.
Також з представників першої команди у грі взяв участь Микола Шапаренко, який забив гол на 16-й хвилині.
Динамо перемогло Олімпік з рахунком 5:0. Дубль зробив Юрій Шпирка, ще по голу забили Владислав Калітвінцев та Роман Вантух.
Раніше, Вітор Буено розповів про обставини переходу до Динамо.
Нагадаємо, Че Че дебютував за Динамо у матчі за Суперкубок України та допоміг киянам перемогти Шахтар.
Джерело - Чемпіон.