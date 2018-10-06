Буено та Че Че зіграли за Динамо U-21

Бразильські легіонери Динамо Вітор Буено та Че Че допомогли перемогти молодіжній команді киян.

Бразильці взяли участь у матчі першості України U-21 проти Олімпіка.

Буено відіграв весь матч, Че Че вийшов у стартовому складі та був замінений на 53-й хвилині.

Також з представників першої команди у грі взяв участь Микола Шапаренко, який забив гол на 16-й хвилині.

Динамо перемогло Олімпік з рахунком 5:0. Дубль зробив Юрій Шпирка, ще по голу забили Владислав Калітвінцев та Роман Вантух.

Раніше, Вітор Буено розповів про обставини переходу до Динамо.

Нагадаємо, Че Че дебютував за Динамо у матчі за Суперкубок України та допоміг киянам перемогти Шахтар.

Джерело - Чемпіон.