Бойко відмовився тиснути руку Мораесу

Кілька гравців Динамо відмовилися потиснути руку форварду Шахтаря Жуніору Мораесу.

Від рукостискань відмовився воротар Денис Бойко, а також, як мінімум, один з польових гравців, чию особу по трансляції телеканалу Футбол 2 встановити було важко.

Раніше динамівці відмовилися вітати бразильця в матчі за Суперкубок, а також у зустрічі чемпіонату України.

Відзначимо, що Мораес захищав кольори Динамо до літа 2018 року, після чого на правах вільного агента перебрався в Шахтар.

Стежити за матчем Шахтар - Динамо онлайн можна буде на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.