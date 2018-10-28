Маліновський розповів, скільки заробляє у Генку

Руслан Маліновський розповів про свою зарплату в бельгійському Генку.

Про це повідомляє Футбол 1.

За словами Маліновського, інформація про те, що він із зарплатою у 1 млн євро є найбільш високооплачуваним гравцем Генка не відповідає дійсності.

"Точно знаю, що є ті, хто отримує більше. Ви враховуйте бельгійські податки - 55 відсотків. Плюс певна сума йде на пенсійний фонд. В результаті від загальної суми потрібно віднімати відсотків 66-70", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський заявив, що влітку міг опинитися у іспанській Сельті.

Раніше, Маліновський віддав результативну передачу у матчі Ліги Європи проти Бешикташа.

Джерело - Футбол 1.