Динамо претендує на Маліновського

Динамо розглядає ймовірність підписання півзахисника Генка Руслана Маліновського.
Про це повідомляють у шоу ТаТоТаке.
Відзначається, що 25-річного українця планують підписати під час зимового трансферного вікна.
У поточному сезоні хавбек провів 21 матч в складі бельгійського клубу. Руслан забив 10 голів і зробив 6 асистів.
Тransfermarkt оцінює Маліновського в 7 мільйонів євро. Його контракт з Генком розрахований до 2022 року.
Нагадаємо, Шевченко викликав Маліновського у збірну.
Джерело - ТаТоТаке.