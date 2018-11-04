Динамо претендує на Маліновського

Динамо розглядає ймовірність підписання півзахисника Генка Руслана Маліновського.

Про це повідомляють у шоу ТаТоТаке.

Відзначається, що 25-річного українця планують підписати під час зимового трансферного вікна.

У поточному сезоні хавбек провів 21 матч в складі бельгійського клубу. Руслан забив 10 голів і зробив 6 асистів.

Тransfermarkt оцінює Маліновського в 7 мільйонів євро. Його контракт з Генком розрахований до 2022 року.

Нагадаємо, Шевченко викликав Маліновського у збірну.

Джерело - ТаТоТаке.