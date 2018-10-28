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Вест Гем знайшов заміну Ярмоленку. ВІДЕО

Через травму Андрія Ярмоленка, Вест Гем купує парагвайського півзахисника Атланти Юнайтед Мігеля Альмірона. 

Про це повідомляє Football.London. 

Лондонський клуб близький до придбання Альмірона, який обійдеться Вест Гему в 25 млн фунтів. 

На футболіста збірної Парагваю також претендували Арсенал та Тоттенгем, але молотобійці випередили конкурентів.

У 24-річному Альміроні клуб бачить заміну Андрію Ярмоленку, який вибув на півроку через травму ахілла. Парагваєць цього сезону в МЛС забив 12 голів та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, Вест Гем буз Андрія Ярмоленка зіграв у АПЛ унічию з Лестером

Раніше, травмований Ярмоленко записав зворушливе звернення до вболівальників

Джерело - Football.London.

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