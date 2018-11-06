Маліновський в Динамо - брехня - Франков

Те що Динамо Київ претендує на Руслана Маліновського - вигадка.
Про це написав головний редактор журналу Футбол у своїй конференцї на Matchday.
"Думаю, слух про Маліновському абсолютно не правдивий, але це - із загальних міркувань, без володіння внутрішньою інформацією.
Маліновський - так, дуже хороший! Пас у нього є. Я просто не дуже вірю в цю інформацію. Бельгія - не топ-чемпіонат. Все ж, давайте не будемо так низько цінувати самих себе. Трибуни там пристойніше, звичайно, заповнені, але рівень футболу так собі ", - написав Франков.
Нагадаємо, Маліновський розповів, скільки заробляє у Генку.
Джерело - dynamo.kiev.ua.