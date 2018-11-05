ЗМІ: Матч Україна Туреччина відбудеться або в Києві, або в Анталії

Контрольний матч Україна — Туреччина повинен відбутися 20-го листопада в Дніпрі. Однак повідомляється, що тренер гостей Мірча Луческу чомусь не хоче грати в цьому місті.

Про це повідомляє sport.ua.

Федерації футболу України і Туреччини продовжують переговори з приводу місця проведення зустрічі, а серед розглянутих варіантів — Київ і Анталія.

16-го листопада збірна України проведе матч Ліги націй проти Словаччини, а гра з Туреччиною повинна закрити футбольний рік національної команди.

Шевченко ж планує на тренувальний збір викликати молодих гравців.

Джерело - sport.ua.