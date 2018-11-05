Мілан домовляється з Венгером

Новим головним тренером Мілана може стати славетний француз Арсен Венгер.

Про це повідомляє France Football.

Переговори з французьким фахівцем перебувають на просунутій стадії, джерела стверджують, що угода близька до завершення.

У запрошенні Венгера зацікавлені нові американські акціонери Мілана. Власники клубу Пол і Гордон Сінгери є шанувальниками Арсенала, який 22 роки очолював Венгер.

1 грудня пост спортивного директора Мілана займе Іван Газідіс, який раніше також працював в Арсеналі.

Зараз Мілан очолює Дженнаро Гаттузо.

Нагадаємо, Арсен Венгер заявив, що незабаром відновить тренерську кар’єру.

Раніше, ПСЖ хотів бачити Венгера на посаді спортивного директора.

Джерело - France Football.