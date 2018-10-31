Венгер: Скоро повернуся до роботи, але навряд чи це буде команда АПЛ

Екс-тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер заявив, що повернеться до тренерської роботи, але не в команду АПЛ.

Про це повідомляє sport.ua.

"До цього моменту я досить відпочив і надивився футболу по телевізору. Я повертаюся до роботи, але ще не знаю, яку команду очолю. Що стосується АПЛ, то це навряд чи. Було б дивно після стількох років в Арсеналі тренувати іншу англійську команду. Але точно сказати важко. Знаю тільки те, що скоро повернуся до тренерської діяльності", - заявив Венгер.