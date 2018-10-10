ПСЖ хоче запросити Венгера

Керівництво ПСЖ хотіло би бачити Арсена Венгера на посаді спортивного директора клубу.

Про це повідомляє RMC.

За інформацією видання, сам Венгер висловив бажання зайняти в паризькому клубі більш значну посаду, 68-річний фахівець хотів би стати радником президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, Венгер влітку покинув посаду головного тренера лондонського Арсенала, яку займав з 1996 року.

У ЗМІ раніше з'являлась інформація, що француз може очолити Баварію у випадку відставки Ніко Ковача.

Джерело - football24.