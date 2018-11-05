Манчестер Сіті викрили у махінаціях зі спонсорами

Манчестер Сіті викрили у корупційних схемах зі спонсорами, які допомагають оминути фінансовий фейр-плей.

Про це повідомляє Spiegel.

Клуб звітував про великі спонсорські контракти, в той час як більша частина коштів надходила на рахунки Ман Сіті через компанії, які належали його власнику - шейху Мансуру.

Так, в 2013 році було укладено спонсорський контракт з інвестиційною компанією Aabar. За його умовами щорічні виплати становили 15 млн фунтів, насправді ж Aabar перераховувала лише 3 млн фунтів, а 12 млн фунтів надійшли з інших джерел.

Схожа схема використовувалася і в спонсорській угоді з Etihad. У 2013 році авіакомпанія платила лише 8 млн фунтів із заявлених 35 млн фунтів, решта суми надходила від холдингу Abu Dhabi United Group, що належить Мансуру.

У 2015-му році Манчестер Сіті отримав від Etihad 67,5 млн фунтів. Реальний внесок авіакомпанії склав 8 млн фунтів, а 59,5 млн фунтів надійшли від надходили від Abu Dhabi United Group.

Нагадаємо, матч Ман Сіті проти Шахтаря у Лізі чемпіонів судитиме скандальний угорець.

До матчу з Манчестер Сіті відновився півзахисник Шахтаря Марлос.

Джерело - Spiegel.