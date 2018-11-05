Шахтар та Ман Сіті розсудить угорець, який не зарахував гол України на Євро-2012

Матч Шахтар - Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів судитиме скандальний угорець Віктор Кашшаї, який на Євро-2012 не зарахував гол України у ворота Англії.

Про це повідомляє офіційний сайд УЄФА.

Головним арбітром призначений Віктор Кашшаї, його асистенти - Дьордь Рінг і Венцель Тот. Додаткові асистенти - Томаш Богнар і Шандор Сабо, четвертий суддя - Петер Береттян.

У 2012 році у 3-му турі групового турніру Євро-2012, Кашшаї не зарахував чистий гол Марко Девіча у ворота збірної Англії. Збірна України програла 0:1 та припинила боротьбу.

Матч Манчестер Сіті - Шахтар відбудеться 7 листопада.

Нагадаємо, на матчі Динамо - Ренн працюватиме шотландська бригада арбітрів.

Вперше у історії УПЛ на матчі Львів - Ворскла працювала повністю сформована з жінок бригада арбітрів.

Джерело - УЄФА.