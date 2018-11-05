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Марлос готовий зіграти з Манчестер Сіті

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Марлос готовий зіграти з Манчестер Сіті

Півзахисник Шахтаря Марлос відновився після травми та готується до гри Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. 

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря. 

Зранку 5 листопада "гірники" провели заключне тренування перед відправленням до Англії . Заняття було цілковито присвячено тактичним вправам.

Лідер півзахисту Марлос уже працює разом із командою. Також повернувся до загальної групи В’ячеслав Танковський, який зазнав важкої травми коліна ще навесні. Воротар Олег Кудрик почав займатися в індивідуальному режимі.

Нагадаємо, Марлос не буде викликаний на наступні матчі збірної України

Марлос травмувався перед грою 3-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті у Харкові

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

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