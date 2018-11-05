Ібрагімович: Якість АПЛ переоцінена

Екс-форвард МЮ Златан Ібрагімович заявив, що рівень англійської Прем’єр-ліги переоцінений.

Про це повідомляє FourFourTwo.

"Мені сподобалося грати в Прем'єр-лізі. Цей чемпіонат викликає великий інтерес, але його якість трохи переоцінена. Я маю на увазі майстерність і технічний рівень футболістів. Але в Англії грають у високому темпі. Навіть найкращому футболістові світу буде складно, якщо він не буде витримувати високий темп", - сказав Ібрагімович.