Ібрагімович: Якість АПЛ переоцінена

Екс-форвард МЮ Златан Ібрагімович заявив, що рівень англійської Прем’єр-ліги переоцінений.
Про це повідомляє FourFourTwo.
"Мені сподобалося грати в Прем'єр-лізі. Цей чемпіонат викликає великий інтерес, але його якість трохи переоцінена. Я маю на увазі майстерність і технічний рівень футболістів. Але в Англії грають у високому темпі. Навіть найкращому футболістові світу буде складно, якщо він не буде витримувати високий темп", - сказав Ібрагімович.
Нагадаємо, Жозе Моурінью спростував чутки про повернення Ібрагімовича до Манчестер Юнайтед.
Водночас, у послугах Ібрагімовича виявив зацікавлення мадридський Реал.
Джерело - FourFourTwo.