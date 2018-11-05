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Грозний: Проти розширення УПЛ виступають лише 4 команди

Сьогодні 21:10 478 0
Грозний: Проти розширення УПЛ виступають лише 4 команди

Головний тренер Арсеналу В’ячеслав Грозний заявив, що проти розширення УПЛ до 16 клубів виступають лише чотири команди.

Про це повідомляє Команда 1. 

"Наскільки мені відомо, остаточно ще не вирішено, що в наступному чемпіонаті буде теж 12 клубів. Лише чотири команди з 12 проти розширення УПЛ, вісім - підтримують формат з 16 командами", - сказав Грозний. 

За його словами, рішення про зменшення кількості клубів УПЛ до 12 було ухвалено незаконно. 

"Рішення про скорочення Прем'єр-ліги з 16 до 12 команд у 2015 році було ухвалено незаконно, регламентом це не було передбачено. Тоді було прийнято рішення на догоду комусь. На мій погляд, командам нецікаво грати один з одним по чотири рази", - вважає Грозний. 

Нагадаємо, Віктор Вацко назвав позицію В’ячеслава Грозного, щодо розширення УПЛ, аматорською

За збільшення кількості клубів УПЛ до 16 виступає Динамо

Джерело - Команда 1.

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