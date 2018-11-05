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Вацко: У Грозного аматорський підхід

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Вацко: У Грозного аматорський підхід

Коментатор Віктор Вацко розкритикував тренера Арсеналу В’ячеслава Грозного за пропозицію збільшити кількість команд в УПЛ до 16.

Про це повідомляє Футбол 1. 

"В'ячеслав Грозний щороку щось ініціює, у нього фантазія дуже багата. Але його підхід - аматорський. Це смішно. Кожен повинен займатися своєю справою. Я не маю права говорити, що робити Грозному, у нього є президент клубу, але він як тренер повинен відповідати за результат команди", - сказав Вацко. 

На думку Вацка, питанням збільшення кількості команд в УПЛ мають займатися ФФУ та Прем’єр-ліга. 

"Вважаю, що ініціатива в такому питанні повинна виходити не від тренера, а від керівництва Прем'єр-ліги та Федерації футболу України. Лише після вивчення цього питання клуби повинні проголосувати за той варіант, який вони вважатимуть правильним", - переконаний Вацко. 

Нагадаємо, президент УПЛ Томас Грімм виступив проти ініціативи Арсеналу про збільшення  кількості команд з 12 до 16

Водночас, Динамо виступає за те, щоб в УПЛ було 16 команд

Джерело - Футбол 1.

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