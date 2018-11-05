Славетний нідерландський хавбек завершив кар’єру

Екс-півзахисник збірної Нідерландів Рафаель ван дер Варт оголосив про завершення кар’єри.

Про це повідомляє Voetbalprimeur.

Ван дер Варт, який останнім часом виступав за данський Есбьєрг, вирішив завершити професійну футбольну кар'єру у 35 років.

"Думаю, зараз мені просто потрібно зупинитися. Я тут, щоб грати в футбол, а не лікуватися. Мені хотілося виступати максимально довго, але це неможливо. Мені залишається лише висловити подяку за всі ці роки клубам, гравцям, співробітникам команд. Я відчуваю лише теплі почуття, це був чудовий час", - сказав ван дер Варт.

Ван дер Варт є вихованцем Аякса, за який виступав з 2000 по 2005 рік. За свою кар'єру він також встиг пограти за Гамбург, Реал, Тоттенгем, Бетіс та Мідтьюлланн.

З 2001 до 2013 року хавбек викликався до збірної Нідерландів, за яку зіграв 109 матчів.

Нагадаємо, нинішній сезон стане останні у кар’єрі іншого славетного нідерландця - Робіна ван Персі.

Раніше, про завершення кар’єри оголосив легендарний захисник Челсі Джон Террі.

Джерело - Voetbalprimeur.