Легендарний нідерландець завершить кар'єру в кінці сезону

Нападник Фейєноорда Робін ван Персі повідомив, що збирається завершити кар'єру після закінчення сезону 2018/19.

Про це повідомляє xsport.ua, з посиланням на AD.

"Коли завершу? Думаю, в кінці поточного сезону. Мені вже буде 36 років, і я відіграв на професійному рівні 18 років. З 5-и років я займався виключно футболом. І я не вважаю, що моє повернення в Фейєноорд буде визнано успішним тільки в тому випадку, якщо ми станемо чемпіонами країни. В цілому його і так можна вважати успішним. Але, на жаль, я більше не був щасливий. Я не хотів закінчувати кар'єру, втративши задоволення від гри. Це задоволення повернулося до мене в Фейєноорді. Я хочу допомагати іншим гравцям, ділитися з ними досвідом тут. Намагаюся допомагати товаришам", - сказав ван Персі.

Розпочинав свою кар'єру ван Персі в Феєнорді, де за 61 матч забив 15 голів.

Потім був Арсенал, де Робін став одним з найсильніших форвардів у світі, за 8 років нідерландець зіграв 194 матчі та забив 96 ігор.

У 2012 ван Персі перейшов до Манчестер Юнайтед, за який він зіграв 86 матчів та забив 48 голів.

У 2015 "кобра" перейшов до Фенербахче, де за три роки провів 57 ігор та забив 26 голів.

У 2018 ван Персі повернувся до рідного Феєнорда.

Нагадаємо, Ван Персі зворушливо прокоментував закінчення епохи Венгера в Арсеналі.

Джерело - xsport.ua.