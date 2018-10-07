Славетний захисник Челсі та збірної Англії Джон Террі оголосив про завершення кар’єри.

Про це Террі написав у Instagram.

"Після 23-х неймовірних років в якості футболіста я прийняв рішення, що зараз правильний час для завершення ігрової кар'єри. Мені належить почати новий розділ свого життя з новими викликами", - написав Террі.

Террі виступав за Челсі з 1998 по 2017 рік, після чого провів сезон в складі Астон Вілли. Захисник по п'ять разів вигравав чемпіонат та Кубок Англії, тричі ставав переможцем Кубка англійської ліги, а також по разу вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram THANK YOU ⚽️ Публикация от John Terry (@johnterry.26) 7 Окт 2018 в 12:20 PDT

Нагадаємо, у вересні Джон Террі відмовився переходити до московського Спартака.

Після цього, Террі пообіцяв найближчим часом визначитися, чи продовжувати кар’єру.

Джерело - Instagram Джона Террі.