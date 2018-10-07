Славетний захисник Челсі та збірної Англії Джон Террі оголосив про завершення кар’єри.
Про це Террі написав у Instagram.
"Після 23-х неймовірних років в якості футболіста я прийняв рішення, що зараз правильний час для завершення ігрової кар'єри. Мені належить почати новий розділ свого життя з новими викликами", - написав Террі.
Террі виступав за Челсі з 1998 по 2017 рік, після чого провів сезон в складі Астон Вілли. Захисник по п'ять разів вигравав чемпіонат та Кубок Англії, тричі ставав переможцем Кубка англійської ліги, а також по разу вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи.
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Нагадаємо, у вересні Джон Террі відмовився переходити до московського Спартака.
Після цього, Террі пообіцяв найближчим часом визначитися, чи продовжувати кар’єру.
Джерело - Instagram Джона Террі.