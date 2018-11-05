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ЗМІ: Шапаренка і Миколенка викличуть у збірну, Марлоса — ні

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком збирається 5 листопада оголосити список гравців, викликаних на матч Ліги націй проти Словаччини, а також спаринг з Туреччиною.

У головну команду країни не викличуть лідера Шахтаря Марлоса. Про це повідомляє Xsport.

Хавбек досі заліковує травму. Водночас склад головної команди країни поповнить півзахисник Динамо Микола Шапаренко. Дебютний виклик до національної збірної отримає захисник біло-синіх Віталій Миколенко.

Нагадаємо, Луческу не хоче грати спаринг в Україні.

А Шевченко назвав лідера команди.

Джерело - Xsport.

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